Суд щодо обрання запобіжного заходу судді, який скоїв ДТП, заплановано в суботу о 20:00 - прокуратура

Печерський районний суд Києва ввечері в суботу розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу судді Олексію Тандиру, який скоїв ДТП на блокпосту, внаслідок якого загинув нацгвардієць, повідомила прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець.

"Засідання заплановано на 20.00, вул. Володимирська, 15", - написала вона у фейсбуці.

За її словами, прокуратура внесла до Печерського районного суду м. Києва клопотання про обрання запобіжного заходу судді.

Прокуратура просить обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю на блок-посту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю голови одного з районних судів Київської області, внаслідок ДТП загинув військовослужбовець Нацгвардії. Суддю було затримано в порядку ст. ст. 208, 482 КПК України.

У Макарівському районному суді визнали, що подія сталася за участю Тандира. "Сьогодні вночі сталася жахлива ДТП за участю судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, в якій загинув військовослужбовець", - ідеться в повідомленні у фейсбуці Макарівського районного суду в п'ятницю.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч.3 ст.286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.