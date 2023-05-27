Новим головою панівної партії в Сербії став міністр оборони Вучевич

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич змінив президента Олександра Вучича на посаді керівника панівної Сербської прогресивної партії, повідомляє в суботу агентство Associated Press.

Кандидатуру міністра оборони Вучевича на посаду нового глави партії запропонував сам Вучич. Про рішення залишити посаду голови партії він оголосив своїм прихильникам на мітингу напередодні.

Агентство зазначає, що Вучич неодноразово зазнавав критики з боку сербської опозиції за те, що очолює керівну партію, будучи чинним президентом країни.

На мітингу перед своїми прихильниками напередодні він заявив, що завжди буде перебувати в партії і подякував їм за підтримку.