Події

19:12 27.05.2023

ЗСУ ліквідували 3 БПЛА, район зосередження озброєння і техніки, 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів ворога

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ЗСУ ліквідували 3 БПЛА, район зосередження озброєння і техніки, 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів ворога

Збройні сили України за добу ліквідували 3 безпілотні літальні апарати, район зосередження озброєння і техніки, 2 пункти управління і 2 склади боєприпасів ворога, повідомляє Генеральний штаб.

Як повідомляється, Повітряні сили ЗСУ за добу завдали 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах.

"Наші воїни протягом доби знищили 3 ворожі БПЛА різного типу", - зазначили у вечірньому зведенні.

А підрозділи ракетних військ і артилерії вразили район зосередження озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів і ще один важливий військовий об'єкт противника.

Своєю чергою, противник за добу завдав 10 авіаційних ударів і здійснив близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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