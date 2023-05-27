Українські військові розпочали навчання на танках Abrams, яке триватиме 10-12 тижнів - NYT

Перша група з приблизно 400 українських солдатів почала навчання в Німеччині з експлуатації та обслуговування американських танків M1 Abrams, курс навчання триватиме від 10 до 12 тижнів, повідомляє The New York Times з посиланням на Пентагон.

"Чиновники міністерства оборони раніше заявляли, що близько 31 танка буде відправлено в Німеччину для використання в програмі навчання, яка, як очікується, займе від 10 до 12 тижнів", - пише видання в суботу.

Як повідомляється, перша група з приблизно 400 українських солдатів уже розпочала курс навчання в Німеччині. "Близько 200 військовослужбовців - приблизно один бронетанковий батальйон - у п'ятницю почали проводити те, що військові називають загальновійськовими навчаннями, на полігонах у Графенвері та Гоенфельсі (Німеччина), ідеться в заяві представника Пентагону підполковника Гаррона Гарна", - інформує The New York Times.

Ця частина навчання охоплює основні завдання солдатів, як-от влучна стрільба і медичні навички, а також навчання на рівні взводу і роти і, в кінцевому підсумку, більші навчання за участю підрозділів розміром із батальйон, які протистоять один одному. Як повідомляється, друга частина курсантів - 200 солдатів - почала навчання тому, як заправляти танки і обслуговувати їх.

Як очікується, вже до осені бойові екіпажі на танках зможуть дістатися до полів битв в Україні.

У березні повідомлялося, що США планують поставити Україні раніше обіцяні танки Abrams вже до осені. Пентагон вирішив надати Україні модифікацію Abrams M1A1 - замість більш сучасної Abrams M1A2, щоб скоротити терміни поставки танків.

Джерело: https://www.nytimes.com/2023/05/27/world/europe/ukraine-tanks-counteroffensive.html