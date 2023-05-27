Події

13:31 27.05.2023

Президент Грузії незадоволена поведінкою міністра оборони на параді

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Президент Грузії незадоволена поведінкою міністра оборони на параді

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила незадоволення порушенням протоколу на військовому параді, що відбувся 26 травня в День незалежності.

"Не можна, щоб міністр оборони на військовому параді спочатку вітав прем'єр-міністра, а потім Верховного головнокомандувача, президента країни. Такого не відбувається в жодній країні, і це викликає подив", - заявила Зурабішвілі в суботу на зустрічі з представниками грузинської діаспори.

За її словами, цей інцидент є порушенням протоколу, який є основою державності.

"В іншому випадку починаються суперечки, мовляв, я перший, а ти другий. Я давно вже не ображаюся в цій країні. Я залишу цю посаду, прийде інший президент. Протокол є не тільки основою державності, а й спокійний розподіл місць у структурах влади, незважаючи на наявні амбіції", - сказала Зурабішвілі.

Вона зазначила, що протокол має особливе значення для невеликих держав на світовій арені.

Теги: #грузія #зурабішвілі

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