Події

13:13 27.05.2023

У південній та південно-східній частинах України очікуються короткочасні дощі, вдень до 23-26°, на решті територій - без опадів

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У південній та південно-східній частинах України очікуються короткочасні дощі, вдень до 23-26°, на решті територій - без опадів

У неділю, 28 травня, у південній частині України, у східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози; на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура в північних і західних областях вночі 6-11°, вдень 18-23°; на решті територій вночі 11-16°, вдень 21-26°.

Як прогнозують синоптики, у Києві 28 травня також буде сухо. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 28 травня найвища температура вдень була 32,3° у 1924 р., найнижча вночі 3,0° у 1904 р.

У понеділок, 29 травня, на Закарпатті, в Карпатах, південних, південно-східних областях невеликі короткочасні дощі, грози; на решті територій без опадів.

Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на півдні та сході до 16°; вдень 20-25°.

Як припускають синоптики, у Києві в перший робочий день тижня опадів не буде. Вітер північно-східний і східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 22-24°.

Теги: #укргідрометцентр

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