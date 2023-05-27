Під час контратак у районі Бахмута українським силам вдалося просунутися на 350-400 м - Череватий

Під час контратакувальних дій у районі Бахмута Сили оборони України змогли просунутися на 350-400 м на деяких позиціях, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Під час наших контратакувальних дій на деяких позиціях наші підрозділи змогли просунутися на відстань від 350 до 450 м", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

Речник зазначив, що українським силам вдалося знищити 54 окупантів, 84 дістали поранень. Крім того, знищено РСЗВ "Град", три гармати, 3 БПЛА, самохідний міномет 2С4 "Тюльпан", а також два польові склади з боєприпасами.

"На Бахмутському напрямку ми справді спостерігаємо меншу динаміку активності ворога. За цю добу сталося 2 бойові зіткнення, за минулу теж - від 1 до 3. Це набагато менше порівняно з тим, як ворог поводився протягом усіх попередніх місяців. Однак залишається активна інтенсивність у сенсі вогневого ураження наших позицій. 465 разів ворог бив різними системами і калібрами по наших позиціях. Було 2 авіанальоти ", - повідомив Череватий.

Він пов'язав зниження активності противника здебільшого через "сильну поразку" і втрати протягом кількох місяців.

"Щодня ворог тільки вбитими мав втрати понад 100 окупантів і приблизно таку саму кількість, трохи більше, - пораненими. Ми прогнозували 2 місяці тому, що за збереження такої динаміки втрат і без знаходження джерела поповнення особового складу ворог буде розбитий. Що по суті і сталося", - пояснили в ЗСУ.

Крім того, він підтвердив, що окупанти проводять "певні ротаційні дії", з чим також пов'язано зменшення активності бойових дій.

"Наскільки масово і наскільки справді він (Пригожин - ІФ-У) повністю виведе підрозділи злочинного угруповання - потрібно трохи часу для верифікації, оскільки вони ще залишаються в самому Бахмуті", - пояснили в ЗСУ.

Спікер назвав заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "латентною капітуляцією його злочинного угруповання".