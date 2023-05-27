ОВА: На Донеччині за добу загинуло двоє мирних жителів, поранені - п'ятеро

У Донецькій області за минулу добу загинуло двоє цивільних, поранено ще п'ятьох, зафіксовано численні руйнування приватних і багатоповерхових житлових будинків, адмінбудівель, шкіл та амбулаторій, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Загалом за добу росіяни вбили 2 жителів Донецької області, поранили ще 5", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

За даними Донецької ОВА, на Горлівському напрямку одна людина загинула в Часовоярській громаді - у місті пошкоджено 6 будинків. Ще одна людина загинула у Васюківці Соледарської громади. На Нью-Йорк росіяни скинули бомбу ФАБ-250 - пошкоджено 3 будинки, клуб, спортзал, амбулаторію та ясла. Костянтинівка за добу зазнала 3 обстрілів - поранено двох людей, пошкоджено 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю та навчальний заклад.

На Лисичанському напрямку двоє людей поранені в Торському Лиманської громади. У Сіверську зруйновано будинок, у Званівці - 2 будинки.

Як уточнив Кириленко, на Волноваському напрямку росіяни 30 разів обстріляли з артилерії Вугледар, завдали двох авіаударів. "Під вогнем Новоукраїнка та Пречистівка. На Донецькому напрямку зафіксовано обстріли Мар'їнки, Красногорівки та Курахівської громади", - повідомив він.

Загалом за добу росіяни вбили двох жителів Донецької області, поранили ще п'ятьох.