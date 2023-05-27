"Білий Ангел" евакуював 9 мешканців житлового будинку в Авдіївці, який постраждав від російського авіаудару

Поліцейський підрозділ "Білий Ангел" евакуював 9 жителів житлового будинку в Авдіївці, який 15 травня зазнав авіаудару, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"У будинку залишалося 9 осіб, які жили серед руїн, поруч із похованими під уламками сусідами. Серед евакуйованих - чоловік з інвалідністю. На дверях у своїй квартирі він вів літопис усіх подій від початку повномасштабного вторгнення РФ під назвою "Дни и ночи войны". Останній запис датовано 23 травня: "Розбили будинок. Під завалами двоє людей", - ідеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі в суботу.

Як зазначається в повідомленні на сайті МВС, житловий сектор розташований за 400 метрів від лінії фронту і майже знищений російськими військами. У розбитих будівлях продовжували жити цивільні жителі.

"Під час останнього влучання двох ракет у дев'ятиповерховому будинку обвалився під'їзд, а інші зазнали значних пошкоджень. Загинули двоє людей - літня жінка та її 93-річний родич. Тіла досі залишаються під завалами, ще троє мешканців дістали поранень, частину тіла однієї з постраждалих сусіди закопали у дворі. У сусідній п'ятиповерхівці під руїнами вже близько місяця перебуває тіло ще однієї загиблої жінки", - йдеться в повідомленні МВС.