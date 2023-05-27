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11:08 27.05.2023

ПВК "Вагнер", імовірно, почала відхід із деяких позицій навколо Бахмута - британська розвідка

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ПВК "Вагнер", імовірно, почала відхід із деяких позицій навколо Бахмута - британська розвідка

Сили ПВК "Вагнер", імовірно, почали відхід із деяких своїх позицій навколо міста Бахмут на Донеччині, повідомлється у звіті оборонної розвідки, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу вранці.

Як нагадали в британській розвідці, 25 травня власник "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що виведення його військ із Бахмута почалося і що передання позицій Міністерству оборони Росії (МО) триватиме до 1 червня 2023 року. Заступник міністра оборони України також підтвердив ротацію сил "Вагнера" на околицях міста.

"Станом на 24 травня 2023 р. сили так званої "донецької народної республіки", імовірно, увійшли в місто, щоб почати операції із зачистки", - повідомляють у британській розвідці.

Останніми тижнями частини 31 бригади повітряно-десантних військ РФ, імовірно, висунулися з району Святово-Кремінна для посилення флангів Бахмута.

Як повідомляють експерти-розвідники, станом на 16 травня 2023 р. українські сили зайняли 20 квадратних кілометрів на флангах Бахмута. Ротація сил "Вагнера", ймовірно, триватиме в контрольованих фазах, щоб запобігти колапсу в котлах навколо Бахмута.

"Незважаючи на триваючу ворожнечу Пригожина з Міноборони Росії, сили Вагнера, ймовірно, будуть використовувати для подальших наступальних операцій на Донбасі після переформування", - припускають фахівці британської розвідки.

 

Теги: #вагнер #бахмут #британська

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