ОК "Північ": Росіяни минулої ночі обстріляли райони ще чотири прикордонні населені пункти

Оперативне командування "Північ" повідомляє про нічні обстріли російськими військами прикордонних населених пунктів - Заруцького, Грем'яча, Глухова та Бунякиного - з мінометів і ствольної артилерії.

"Станом на 09:00 27 травня російські війська ще 4 рази обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. З 01:05 до 01:10 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, ствольна артилерія, в районі н.п. Заруцьке", - йдеться в повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі в суботу.

Як уточнюється, з 03:10 до 03:32 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Грем'яч. З 03:15 до 03:30 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії, по н.п. Глухів. З 07:00 до 07:17 зафіксовано 2 приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Бунякине.

"Щодо втрат серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.