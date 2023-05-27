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08:24 27.05.2023

Голова СБУ підтвердив причетність спецслужби до атаки Кримського мосту і ЧФ РФ дронами

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Голова СБУ підтвердив причетність спецслужби до атаки Кримського мосту і ЧФ РФ дронами

Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив причетність СБУ і ВМС України до атаки дронами ЧФ РФ у Севастополі в жовтні 2022 року і дав зрозуміти, що українська спецслужба здійснювала заходи з перерізання логістики на Кримському мосту.

В інтерв'ю для спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром", відповідаючи на запитання про те, чи причетна СБУ до підриву Кримського мосту, він сказав: "У рашці проводиться псевдослідство щодо ситуації, яка сталася з Кримським мостом. Кваліфікують вони по-своєму, як теракт, узяли під варту понад 20 своїх співгромадян... Якщо ми почнемо публічно розкладати на молекули, то ми фактично дамо їм можливість більш якісно внести ясність, задокументувати. Тому краще ми будемо за цим спостерігати".

Водночас, як наголосив очільник української спецслужби, відповідно до норм українського та міжнародного законодавства "це був логістичний шлях, який ми зобов'язані були перерізати ворогу, певні такі заходи, відповідно, здійснювалися".

"Але певні деталі, повторюся, я публічно на камеру не скажу", - додав він.

Стосовно атаки дронами ЧФ РФ у Севастополі, Малюк сказав: "Щодо ситуації, яка сталася з кримським флотом, а саме - атаки водними бойовими дронами, то публічно неодноразово оприлюднювалася інформація стосовно того, що СБУ була відповідним автором того оперативного задуму і реалізовувала його, але там не лише СБУ працювала, ми це здійснювали пліч-о-пліч із Військово-морськими силами, а також із нашими небайдужими цивільними".

 

 

Теги: #міст #дрони #малюк

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