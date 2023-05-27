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07:53 27.05.2023

Франція вкотре засуджує ракетні удари росіян по цивільних об'єктах в Україні

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Франція вкотре засуджує ракетні удари росіян по цивільних об'єктах в Україні

Франція вкотре засуджує воєнні злочини РФ після російських ударів ракетами і безпілотниками по Києву, Харківській і Дніпропетровській областях у п'ятницю, 26 травня, повідомляється в заяві, оприлюдненій Міністерством закордонних справ Франції.

"Франція найрішучішим чином засуджує удари російських ракет і безпілотників, які ... знову були спрямовані на Київ, Харківську та Дніпропетровську області. Це була тринадцята атака на столицю в травні. Ці удари знову навмисно спрямовані на цивільні об'єкти, включно з лікарнею в Дніпрі, що є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права", - йдеться в заяві.

Також наголошується на позиції міністра у справах Європи та закордонних справ Катрін Колонни, яка виступає за притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

"Як неодноразово наголошувала міністр у справах Європи та закордонних справ Катрін Колонна, ці неприйнятні дії являють собою воєнні злочини і не повинні залишитися безкарними. Франція продовжуватиме надавати підтримку українським судам і Міжнародному кримінальному суду, щоб боротися з безкарністю за такі злочини", - йдеться в заяві МЗС.

Наголошується, що Франція продовжуватиме надавати Україні допомогу в опорі цій незаконній агресії, як на військовому, так і на гуманітарному рівні, доти, доки це буде необхідно.

 

 

 

Теги: #удар #дніпро #франція

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