Події

22:03 26.05.2023

Німеччина замовила 18 танків Leopard замість відправлених в Україну

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Німеччина замовила 18 танків Leopard замість відправлених в Україну

ФРН замовила у компанії Kraus-Maffei Wegmann 18 нових танків "Леопард" натомість відправлених раніше в рамках допомоги Україні, повідомляє агентство Associated Press (AP) з посиланням на заяву компанії.

У компанії пояснили, що йдеться про модель бойового танка Leopard 2A8. Початок поставок заплановано на 2025 рік. Також компанія виробить 12 нових самохідних гаубиць для збройних сил Німеччини.

Фінансові деталі угоди компанія не наводить. Однак AP повідомляє, що раніше цього тижня парламентський комітет із бюджету ФРН затвердив фінансування на ці цілі в розмірі 525 млн євро.

Наприкінці січня Берлін заявив про готовність направити Україні 14 танків, потім їх кількість було збільшено до 18 одиниць. Також надати свої застарілі моделі танків "Леопард" Україні пообіцяли Данія і Нідерланди.

Раніше уряд Швейцарії схвалив пропозицію продати назад ФРН 25 танків німецького виробництва Leopard 2 в обмін на обіцянку Берліна не передавати потім ці бойові машини Києву.

Leopard 2 - основний бойовий танк бундесверу; перебуває також на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії, Нідерландів. Його експлуатують із 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць.

 

 

Теги: #танки #німеччина #замовлення

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