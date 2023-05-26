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21:23 26.05.2023

В умовах війни віра в Бога зміцнюється, але більшість опитаних українців не асоціюють себе з жодною парафією - опитування Центру Разумкова

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В умовах війни віра в Бога зміцнюється, але більшість опитаних українців не асоціюють себе з жодною парафією - опитування Центру Разумкова

Більшість українців не асоціюють себе з жодною парафією, водночас ідентифікація з тією чи іншою церквою стає більш конкретною. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова на замовлення ZN.UA у квітні-травні цього року.

Як зазначається в матеріалі DT.UA, присвяченому дослідженню, порівняно з довоєнним періодом і навіть із періодом гібридної війни релігійна ідентифікація українців стала дещо більш визначеною. Так, 89% опитаних асоціюють себе з якоюсь церквою або хоча б віросповіданням. Водночас, якими б не були стосунки українців із Богом, вони ніяк не конвертуються в церковність. 73% респондентів не асоціюють себе з жодною релігійною громадою чи парафією. Про свою приналежність до релігійної громади розповіли 22,3% опитаних.

Низький рівень воцерковленості, тобто участі в житті парафії, для багатьох з українців зумовлено чинною церковною практикою, яка видається анахронічною та не пов'язаною з реальним життям, особливо у воєнний час.

Росія, яка вторглася в нашу країну, змінила наш світ, зруйнувавши звичний спосіб життя. Руйнування торкнулися не лише нашого фізичного світу, а й вплинули на психологічний і духовний стан. На запитання "Що допомагає вам впоратися з невпевненістю в майбутньому?" найбільше респондентів (32,3%) відповіли, що "покладаються на Бога - на все Його воля". Таким чином, Всевишній випередив у цьому своєрідному рейтингу і Кирила Буданова (24,6% громадян України справляються з невпевненістю, слідкуючи за прогнозами начальника ГУР), і західних аналітиків (22,8% - пов'язують свої надії з їхніми прогнозами).

Як зазначається, стосунки з Богом в українців завжди були переважно приватними - такими й залишаються. Релігію українці традиційно сприймають як частину побуту, сімейної традиції. Або як глибоко особистий, інтимний духовний досвід співпричастя з чимось чи Кимось вищим. Або як спосіб визначити особисте, власне місце у великих безособових конструкціях - у культурі, в історії, в нації, у Вічності, зрештою.

Соцдослідження продемонструвало ще одну тенденцію - церква перестала користуватися високим рівнем довіри і сповзла на 10 сходинку рейтингу. Війна внесла свої корективи. Першу сходинку за рівнем довіри посіла армія.

Соціологічне дослідження проводилося Центром Разумкова в період з 28 квітня до 3 травня 2023 року, опитано 2020 респондентів віком від 18 років, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

 

 

Теги: #війна #релігія

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