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19:38 26.05.2023

Зеленський провів наради щодо руху в НАТО та санкцій

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Зеленський провів наради щодо руху в НАТО та санкцій

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю наради щодо руху в НАТО і нових санкцій.

"Провів сьогодні також нараду з міжнародниками щодо нашого руху в НАТО, більш концептуальну. Ми маємо використати - і використаємо! - кожну можливість цього і наступного місяця, загалом цього року, щоб наповнити реальним політичним змістом наші відносини з Альянсом", - сказав президент у відеозверненні в п'ятницю.

"Готуємо кілька міжнародних звернень, щоб збільшити підтримку нашої держави та нашої боротьби за свободу - підтримку як у колі наших традиційних союзників і партнерів, так і в країнах Глобального Півдня", - сказав Зеленський.

За його словами, він також "провів нараду щодо нових санкцій - проти тих, хто сприяє російській агресії".

 

Теги: #нато #санкції #нарада #зеленський

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