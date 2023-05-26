Зеленський провів наради щодо руху в НАТО та санкцій

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю наради щодо руху в НАТО і нових санкцій.

"Провів сьогодні також нараду з міжнародниками щодо нашого руху в НАТО, більш концептуальну. Ми маємо використати - і використаємо! - кожну можливість цього і наступного місяця, загалом цього року, щоб наповнити реальним політичним змістом наші відносини з Альянсом", - сказав президент у відеозверненні в п'ятницю.

"Готуємо кілька міжнародних звернень, щоб збільшити підтримку нашої держави та нашої боротьби за свободу - підтримку як у колі наших традиційних союзників і партнерів, так і в країнах Глобального Півдня", - сказав Зеленський.

За його словами, він також "провів нараду щодо нових санкцій - проти тих, хто сприяє російській агресії".