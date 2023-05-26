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19:38 26.05.2023

Зеленський: Постачання систем ППО - щоденне питання для роботи з партнерами

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Зеленський: Постачання систем ППО - щоденне питання для роботи з партнерами

Постачання в Україну систем ППО є щоденним питанням для роботи з партнерами, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в п'ятницю.

"Ми зробимо все можливе, все, щоб пришвидшити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО - це буквально щоденне питання для роботи з партнерами", - сказав він.

За словами глави держави, він протягом дня отримує доповіді щодо ситуації в Дніпрі та ліквідації наслідків чергового удару. "Це звірство: російська ракета, балістика - проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти", - сказав президент.

"Станом на цю хвилину внаслідок удару загинуло двоє людей... Мої співчуття рідним та близьким! Розбір завалів ще не завершився. Понад 30 людей поранені, і серед них двоє дітей", - зазначив Зеленський.

"За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту в повітрі. Ми рухаємося в модернізації оборони швидше, ніж можна було припустити ще пів року тому", - сказав також президент.

Теги: #ппо #зеленський

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