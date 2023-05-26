Катер "Буча" входитиме до складу річкової флотилії, створеної торік на Київщині - ВМС ЗСУ

До корабельно-катерного складу Військово-Морських сил ЗСУ в п'ятницю передали черговий малий броньований артилерійський катер "Буча", повідомили у ВМС ЗСУ.

На офіційній церемонії включення був, зокрема, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

"Цей катер із серії катерів, що будуть для ВМС із 2016 року. Катер "Буча" був закладений ще до широкомасштабної агресії Росії, але його будівництво і державні випробування завершилися вже під час активних бойових дій на Київщині. Сьогодні наказом міністра оборони його прийнято до складу Військово-Морських сил. На катері піднято Військово-Морський прапор Збройних сил України. З цього моменту цей катер - повноцінний член флотської сім'ї тут на Київському морі. І він захищатиме Україну з річкового напрямку", - сказав командувач Військово-Морських сил ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Віцеадмірал також додав, що з початку повномасштабної агресії Росії жодних сил і засобів ВМС на річці Дніпро не було. Він зазначив, що з ініціативи Командування Сухопутних військ та підтримки головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного було створено спочатку один дивізіон, потім інший, але в іншому місці на півдні річки Дніпро.

"Створено безпосередньо орган управління, який здійснюватиме управління всіма катерами і кораблями на Дніпрі, - орган управління річкової флотилії", - сказав командувач.

На катері встановлено сучасне навігаційне та радіолокаційне обладнання й озброєння для ураження цілей противника. Одна з особливостей цього катера - його низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність. Він малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника, оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.