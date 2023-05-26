Події

18:18 26.05.2023

Кількість постраждалих від ракетної атаки в Дніпрі зросла до 31, прокуратура розпочала досудове розслідування

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Кількість постраждалих від ракетної атаки в Дніпрі зросла до 31, прокуратура розпочала досудове розслідування

Кількість постраждалих унаслідок ракетного обстрілу Дніпра в п'ятницю зросла до 31, розпочато досудове розслідування, повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури на офіційному сайті в п'ятницю.

За даними слідства, 26 травня 2023 року окупанти завдали ракетного удару по м. Дніпру. Ворожа ракета влучила в будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Як повідомляється, станом на 17:15 п'ятниці відомо про двох загиблих і ще про 31 пораненого, з них двоє дітей - хлопчики 3 і 6 років.

Пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, приватні домоволодіння, автомобілі містян.

"Рятувально-пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, працівники ДСНС та правоохоронці області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у п'ятницю вранці окупанти завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. Раніше було відомо про двох загиблих і 30 поранених, доля трьох була невідома. З ними немає зв'язку. 

Теги: #дніпро #постраждалі

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