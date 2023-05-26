У Дніпрі в суботу буде день жалоби за загиблими від ракетного обстрілу лікарні - мер

У суботу, 27 травня, у Дніпрі оголошено жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по одній із лікарень міста, повідомив мер Борис Філатов.

"Завтра в Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по одній із наших лікарень", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Денний ракетний удар знищив філію одного з медзакладів, де надавали психіатричну допомогу. Простими словами - психлікарню. Жодних військових об'єктів там і близько не було", - додав він.

За його даними, дісталося і бідолашним тваринам прилеглої ветклініки.

Як зазначив Філатов, постраждалих могло бути більше. "Фактично, людей врятувало диво. На момент атаки по лікарні там тривала "перезмінка".

"Загалом за підсумками масованої ракетної атаки вночі і денного обстрілу у місті більше тисячі вибитих вікон. В амбулаторіях і прилеглих житлових будинках. У школах і дитсадочках. На корпусі стадіону і в дитячих позашкільних закладах. У низці інфраструктурних і торгових об'єктів. Є пошкодження дахів і комунікацій. Не кажучи вже про приватне майно людей", - написав Філатов.

Як повідомлялося, у п'ятницю вранці окупанти завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. Уже відомо про двох загиблих і ще 30 поранених, доля трьох поки що невідома, з ними немає зв'язку.