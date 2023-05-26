Події

15:14 26.05.2023

Єрмак обговорив із головним радником президента Туреччини підтримку української Формули миру

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Єрмак обговорив із головним радником президента Туреччини підтримку української Формули миру

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головним радником президента Турецької Республіки Ібрагімом Каліном, під час якої було обговорено підтримку української Формули миру.

"Провів телефонну розмову з головним радником президента Туреччини. Ібрагім Калін привітав Україну з успіхом на саміті G7. Обговорили підтримку Туреччиною Формули миру президента Зеленського. Відзначив лідерство Туреччини щодо реалізації "зернової ініціативи". Подякував народу Туреччини за підтримку", - написав Єрмак у твіттері у п'ятницю.

 

Теги: #туреччина #єрмак #формула_миру

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