Єрмак обговорив із головним радником президента Туреччини підтримку української Формули миру

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головним радником президента Турецької Республіки Ібрагімом Каліном, під час якої було обговорено підтримку української Формули миру.

"Провів телефонну розмову з головним радником президента Туреччини. Ібрагім Калін привітав Україну з успіхом на саміті G7. Обговорили підтримку Туреччиною Формули миру президента Зеленського. Відзначив лідерство Туреччини щодо реалізації "зернової ініціативи". Подякував народу Туреччини за підтримку", - написав Єрмак у твіттері у п'ятницю.