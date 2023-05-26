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12:20 26.05.2023

Розміщення ядерної зброї в Білорусі вкрай малоймовірно призведе до ескалації з боку РФ - ISW

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Розміщення ядерної зброї в Білорусі вкрай малоймовірно призведе до ескалації з боку РФ - ISW

РФ і Білорусь уклали угоди, які офіційно готують розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі в рамках давніх зусиль із закріплення фактичного військового контролю РФ над Білоруссю, повідомляється у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 25 травня.

"Росія ще не розмістила ядерну зброю в Білорусі, і її можливе розміщення вкрай малоймовірно віщує будь-яку ескалацію з боку Росії... Розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі потребує і значної військової інфраструктури, і російського командування та контролю над підрозділами білоруських збройних сил. Кремль, імовірно, має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки Росії", - ідеться у зведенні.

Крім того, повідомляється, що президент РФ Володимир Путін зустрівся з лідерами держав-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) і декількома іншими пострадянськими главами держав на Вищій Євразійській економічній раді в Москві 25 травня, що, ймовірно, розширить можливості ухилення від санкцій.

"Кремль, імовірно, намагається переконати держави-члени ЄАЕС та інші пострадянські країни допомогти в кремлівських схемах ухилення від санкцій із Китаєм, Іраном та іншими країнами, сприяючи логістиці цих схем. Путін закликав до збільшення кількості нових спільних підприємств під загальною торговою маркою "Зроблено в ЄАЕС". Цей захід, імовірно, спрямований на ребрендинг російської продукції як продукції ЄАЕС, щоб уникнути західних санкцій щодо експорту", - ідеться в повідомленні.

Аналітики також вважають, що Білорусь і Казахстан, імовірно, активно допомагають Росії ухилятися від санкцій, і Кремль, імовірно, прагне розширити і формалізувати ці відносини з більш широким ЄАЕС.

Раніше ISW оцінювала, що Кремль вочевидь використовує своє домінантне становище в ОДКБ для залучення держав-членів до закупівлі технологій подвійного призначення, які РФ не може безпосередньо закупити через західні санкції, і, схоже, що Кремль намагається аналогічно використати свою роль в ЄАЕС.

 

Теги: #ядерна_зброя #isw

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