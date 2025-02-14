Інтерфакс-Україна
Події
10:05 14.02.2025

Гегсет заявив, що не виключає надання Україні ядерної зброї, – ЗМІ

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Гегсет заявив, що не виключає надання Україні ядерної зброї, – ЗМІ

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що не виключає надання Україні ядерної зброї, але рішення залежить від позиції президента США Дональда Трампа, повідомляє Breitbart News.

“Я виключаю надання Україні ядерної зброї, але в кінцевому підсумку це залежить від президента Дональда Трампа", - цитує видання Гегсета. "Я тут не для того, щоб заявляти про те, що є на столі переговорів або не є. Це не моя робота. Це робота президента. Він – лідер, він – майстер перемовин та укладання угод", - додав він.

Він також відповів критикам, які стверджують, що будь-яка миротворча місія не під егідою НАТО не стримає Путіна.

"Це свого роду дешевий, простий аргумент. ... Це говорять ті самі люди, які не запропонували жодної нової ідеї. ... Яка ваша ідея - нескінченна окопна війна?" – зауважив Гегсет.

Він також наголосив на тому, що гарантії з безпеки залежать не тільки від участі України в Альянсі.

"Ви побачите деякі розмови нашого міністра фінансів, віце-президента і держсекретаря із Зеленським, які, на мою думку, продемонструють американські інвестиції та зацікавленість в Україні, що має зовсім інший рівень гарантій, ніж просто: "Ти нам подобаєшся, тож ми тебе підтримаємо", - резюмував він.

Теги: #ядерна_зброя #гегсет

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