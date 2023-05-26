26 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 457 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 457 RUSSIAN AGRESSION

26 травня відзначають Всесвітній день лінді-гоп, Європейський День сусідів і День Бермудських островів.

У Грузії - День незалежності, у Польщі - День матері, у Південній Кореї - День народження Будди. У Німеччині - Фестиваль "Jazz Rally" в Дюссельдорфі та Фестиваль готичної музики і культури в Лейпцигу. Литовський Каунас святкує День міста.

Єврейський народ святкує Шавуот.

Православна церква вшановує пам'ять мученика Олександра.

Ще цього дня:

1648 - 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколи Потоцького в битві під Корсунем;

1895 - Під час архієрейської візитації Білого Каменя митрополит Сильвестр (Сембратович) освятив наріжний камінь під нову кам'яну церкву. Храм освячено в 1901 році митрополитом Андреєм Шептицьким;

1938 - У місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу "Фольксваген";

1972 - У Мюнхені відкрито стадіон "Олімпіаштадіон";

1995 - Урочисто знято кордони між Росією та Білоруссю;

2014 - Відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.

Європейський день сусідів

У 2000 році в Парижі започаткували нове свято - Європейський День сусідів, яке відзначають щорічно в одну з п'ятниць травня.

Засновником цього свята став француз Атаназ Періфан, який ще в 1990 році з друзями створив асоціацію "Paris d'Amis" у 17-му окрузі Парижа, з метою зміцнення соціальних зв'язків і мобілізації людей для боротьби з ізоляцією. Учасники асоціації збирали речі та кошти для сусідів, які опинилися у важкій життєвій ситуації, допомагали людям у пошуку роботи тощо.

Шавуот

Шавуот - свято дарування Тори, тобто морального закону, вільному єврейському народу. Його відзначають 6-го числа єврейського місяця сіван і він є в Ізраїлі вихідним днем.

На івриті "шавуот" означає "тижні" - сім тижнів, відлік яких починається від другого дня Песаха. За переказами, цього дня Мойсей отримав на горі Синай скрижалі Завіту з десятьма заповідями. Заповіді містять основи всієї людської моралі, без якої не може обійтися жоден народ і жодна людина. Крім того, Мойсей отримав усні заповіді, частину яких записав (вийшов сувій П'ятикнижжя - Письмова Тора), а частину - Усну Тору - було записано тільки через 1500 років, після руйнування Другого Храму. Запис Усної Тори являє собою багатотомний твір - Талмуд, а також багато інших книжок, які, своєю чергою, об'єднані загальною назвою Мідраш.

Церковне свято

Сьогодні день пам'яті мученика Олександра, який жив у III столітті за часів правління імператора Максиміана і був хоробрим воїном. Коли інші воїни влаштували язичницьке святкування з принесенням жертв ідолам, Олександр залишився вдома. Імператор бачив мужність свого воїна, але не хотів, щоб той був християнином. Тому просив зректися віри. Отримавши відмову, він відрубав йому голову.

Іменини: Олександр, Василь, Гаврило, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Арина, Гликерія, Ірина.