Вчитель Ольховатського ліцею, який зробив "кар'єру" при окупантах, постане перед судом

Харківська облпрокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо вчителя ліцею в Ольховатці, який під час окупації населеного пункту пішов на співпрацю з представниками РФ та вступив на посаду "директора" навчального закладу, створеного на базі ліцею.

"Колаборант у рамках так званої "підготовки до навчального року" організував вилучення підручників з різних предметів, зокрема, з української мови та історії України. Від представників окупаційної адміністрації "директор" ліцею отримав методичні рекомендації щодо організації навчального процесу відповідно до вимог РФ, у яких, зокрема, було викладено робочі програми, у тому числі з предмету "основи духовно-моральної культури народів Росії", - повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, чоловік також повідомив вчителям, що викладання вестиметься виключно російською мовою та має відповідати стандартам Росії.

Йому інкримінується ч.3 ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Справа розглядатиметься у Чугуївському міському суді Харківської області.