НАТО сьогодні проходить випробування на ефективність

НАТО є найуспішнішим Альянсом безпеки, і сьогодні він вкотре проходить випробування на ефективність, заявила посол США в Україні у 2016-19 роках Марія Йованович.

"НАТО – це найбільш успішний Альянс у сфері безпеки в історії людства. Насправді його відчували, і зараз він відчувається на свою ефективність. Але це також альянс цінностей", - наголосила вона під час 15-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Йованович наголосила, що базові цінності, закладені в основу Альянсу, є спільними і для українського суспільства.

"Насамперед йдеться про демократію, особисті свободи та верховенство права. Це передбачає і ефективне управління та потужну економіку. Це основи, на яких базується міцна безпека", - додала вона.

Йованович також наголосила на важливості рішучих дій Заходу у протистоянні Росії та максимальній підтримці України у цій війні.

"Нам треба бути хоробрими так само, як українці!" - резюмувала вона.

25-26 травня відбувається 15-й щорічний Київський безпековий форум "За нашу і вашу свободу".