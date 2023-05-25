Українські військові збили два ворожі літаки Су-25, один знищено

Українські захисники збили пару ворожих літаків Су-25 на запорізькому напрямку, один - було повністю знищено, другий - зазнав серйозних пошкоджень, повідомляє Національна гвардія України.

"25 травня окупаційні війська Росії намагалися завдати ураження по позиціях сил оборони України із застосуванням пари Су-25 з повітря. У цей час на бойовому чергуванні перебували нацгвардійці - "Запорізький месник" та його бойовий побратим. Бійці чітко ідентифікували ворожу авіацію і влучно відпрацювали по повітряних цілях ПЗРК", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у четвер.

Зазначається, що "в результаті бойової роботи перший літак Су-25 повністю знищено, його пілоту вдалося катапультуватися над тимчасово окупованою територією, другий літак збив відомий усім "Запорізький месник". Після пострілу ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і змушений зайти на аварійну посадку".