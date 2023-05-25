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19:45 25.05.2023

Парламент Молдови назвав євроінтеграцію національним пріоритетним проєктом країни

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Парламент Молдови назвав євроінтеграцію національним пріоритетним проєктом країни

Парламент Молдови ухвалив постанову про незворотність курсу європейської інтеграції, відповідно до Резолюції народних зборів "Європейська Молдова" в Кишиневі від 21 травня поточного року.

"Незворотність європейської інтеграції і приєднання до ЄС і надалі оголошується національним пріоритетним проєктом Молдови, і все суспільство, включно з усіма політичними силами, покликані проявити зрілість, єдність і солідарність для зміцнення політичного і соціального діалогу в ім'я національного інтересу - приєднання Молдови до Євросоюзу", - ідеться в постанові парламенту.

Згідно з документом, громадянському суспільству, лідерам громадської думки, парламентським і позапарламентським партіям "пропонується беззастережно підтримати, незалежно від політичних поглядів, виконання вимог Резолюції, а також зобов'язань, схвалених під час подачі заявки на вступ Молдови до Євросоюзу".

Парламент також закликає уряд та інші державні установи "докласти узгоджених та ефективних зусиль для виконання" всіх зобов'язань перед ЄС, щоб почати переговори про вступ".

Документ підтримали 55 депутатів панівної партії республіки "Дія і солідарність" (зі 101 депутата парламенту).

 

 

Теги: #парламент #курс #молдова #євроінтеграція

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