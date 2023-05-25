Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

"Зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Важливі, першочергові питання: авіаційна коаліція, ситуація на передовій, необхідна зброя, формула миру, євроатлантична інтеграція України, підтримка Швеції. Щодня стаємо ще сильнішими", - повідомив президент у своєму телеграм-каналі.

Також, за словами Зеленського, під час зустрічі з Йонсоном обговорювалася окрема програма тренування українських пілотів на сучасних літаках західного виробництва.

Глава держави подякував Швеції за рішення долучитися до міжнародної танкової коаліції на підтримку України та передати 10 танків "Леопард-2", за лідерство у формуванні "коаліції БМП CV-90" і важливу фінансову та гуманітарну допомогу.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, президент України наголосив, що цей візит є важливим знаком солідарності Швеції з Україною.

"Велика подяка вашій країні, вашим громадянам, усьому шведському суспільству за велику підтримку нашої країни впродовж усієї цієї повномасштабної війни", - зазначив Зеленський.