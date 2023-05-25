Міністр оборони Швеції провів у Києві зустріч із Резніковим, обговорили подальшу підтримку України

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час візиту до Києва в четвер провів зустріч з українським колегою Олексієм Резніковим для обговорення подальшої підтримки українського народу.

"Відвідую Київ разом із міністром цивільної оборони Карлом-Оскаром Боліном. Зустрівся з моїм другом і колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити подальшу підтримку Швецією України. Вражений діями Збройних сил України та стійкістю українського народу", - написав Йонсон у твіттері.