Нас ніщо не може примусити до переговорів із Росією, доки їхні війська на нашій території, - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що виступає проти медіації у відносинах із Росією, а примусити Україну до переговорів до виведення військ з її території неможливо.

"Саме це я пояснив китайському та бразильському посланцям: що немає такої сили, яка сьогодні змусить українське суспільство і керівництво говорити з росіянами - доки в нас стоять війська РФ. Її не існує", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Єрмака, "усі люди, які перебувають в Україні після 24 лютого, зробили для себе вибір. Дуже важливо, що вони побачили, що ми боротимемося до кінця, не зупинимося. І будь-хто, хто вважає, що існує щось, що нас може до перемовин із Росією в нинішніх умовах примусити, глибоко помиляється".

Він також зазначив, що з представниками лідерів Бразилії та Китаю була "досить відверта розмова".

"Обом я чесно сказав, що Україна дуже вдячна за бажання брати участь, за реакцію. Але Україна має свій мирний план, і ми вважаємо справедливим - якщо війна триває на нашій території, то основою врегулювання має бути український план. Президент Володимир Зеленський чітко позначив: в Україні готові їх чути та слухати, тому для цього ми їх запросили взяти участь у Саміті миру", - сказав Єрмак.

"Друга наша позиція, яку ми донесли представникам Китаю та Бразилії: ми проти медіації. Всі ми пам'ятаємо "нормандський формат". Я точно в ньому два роки прожив. Можу сказати, що ось так от сидіти й дивитися, як ми там на підвищених тонах із росіянами щось там обговорювали, - ну, це все не працює", - зазначив глава Офісу президента.

"Не ми розпочали цю війну. Нам не потрібна російська земля. Ми боремося за своє. Але територіальних компромісів у нас не буде. Дуже важливо було це сказати спецпредставникам. Щодо решти - давайте розмовляти", - сказав Єрмак.