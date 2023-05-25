Події

17:36 25.05.2023

Залужний продовжує планувати звільнення українських земель від окупантів - полковник ЗСУ

1 хв читати
Залужний продовжує планувати звільнення українських земель від окупантів - полковник ЗСУ

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний продовжує планувати звільнення українських земель від окупантів.

"Погані новини для рашнпропаганден! Валерій Федорович почувається добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів! З головнокомандувачем разом і тільки вперед до нашої спільної перемоги! Дякую за підтримку воїнів ЗС України та інших складових Сил оборони", - написав Штефан на сторінці у фецсбуці в четвер.

До допису він прикріпив відео, в якому Залужний подякував усім українцям і повідомив, що "разом ми обов'язково переможемо, і не тільки сьогодні".

 

Теги: #звільнення #землі #залужний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:07 25.05.2023
Зеленський звільнив начальника УСБУ в Хмельницькій області

Зеленський звільнив начальника УСБУ в Хмельницькій області

10:37 23.05.2023
Залужний привітав українських морпіхів із професійним святом

Залужний привітав українських морпіхів із професійним святом

19:00 22.05.2023
На благодійному аукціоні на підтримку ЗСУ виставлять прапор, підписаний Валерієм Залужним

На благодійному аукціоні на підтримку ЗСУ виставлять прапор, підписаний Валерієм Залужним

20:35 20.05.2023
Заступниця міністра оборони спростувала інформацію про нібито зникнення Залужного

Заступниця міністра оборони спростувала інформацію про нібито зникнення Залужного

20:35 19.05.2023
Залужний про розмову з Міллі: Подякував за комплекси Patriot і відзначив їхню ефективну роботу, у пріоритеті - додаткові системи ППО

Залужний про розмову з Міллі: Подякував за комплекси Patriot і відзначив їхню ефективну роботу, у пріоритеті - додаткові системи ППО

15:40 19.05.2023
Зеленський закликав Лігу арабських держав розширити спільний досвід у звільненні українців і кримських татар із російських в'язниць

Зеленський закликав Лігу арабських держав розширити спільний досвід у звільненні українців і кримських татар із російських в'язниць

12:46 18.05.2023
Залужний: Зараз піксель - наша вишиванка

Залужний: Зараз піксель - наша вишиванка

08:29 13.05.2023
Залужний переконаний, що наступальна операція РФ готувалася дуже детально

Залужний переконаний, що наступальна операція РФ готувалася дуже детально

08:26 13.05.2023
Залужний: Російські окупанти свідомо їдуть в Україну, щоб саме вбивати українців

Залужний: Російські окупанти свідомо їдуть в Україну, щоб саме вбивати українців

08:23 13.05.2023
Залужний: Ворог зазнає шалених втрат, зокрема на донецькому напрямку, поблизу Бахмута

Залужний: Ворог зазнає шалених втрат, зокрема на донецькому напрямку, поблизу Бахмута

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єрмак про Саміт миру: Липень був би ідеальним часом

Нас ніщо не може примусити до переговорів із Росією, доки їхні війська на нашій території, - Єрмак

Україна має стати членом НАТО, коли дасть змогу безпекова ситуація - Єрмак

Індія вже сформувала позицію щодо принципових для України питань - Єрмак

США не втратили жодного дня, допомагаючи Україні відбити агресію РФ, - Зеленський студентам Інституту Гопкінса

ОСТАННЄ

Єрмак про Саміт миру: Липень був би ідеальним часом

Зеленський закликав Комітет регіонів ЄС до співпраці з Україною

Нас ніщо не може примусити до переговорів із Росією, доки їхні війська на нашій території, - Єрмак

Командувачу ЧФ РФ, який віддавав накази обстрілювати Україну "Калібрами", повідомлено про підозру

Україна має стати членом НАТО, коли дасть змогу безпекова ситуація - Єрмак

Індія вже сформувала позицію щодо принципових для України питань - Єрмак

США не втратили жодного дня, допомагаючи Україні відбити агресію РФ, - Зеленський студентам Інституту Гопкінса

Ворог продовжує здійснювати невдалі наступальні дії на авдіївському напрямку - Тарнавський

Зеленський привітав африканські країни з Днем Африки

США із союзниками зобов'язалися поставити Україні військову допомогу на $65 млрд - шеф Пентагону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА