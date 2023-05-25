Залужний продовжує планувати звільнення українських земель від окупантів - полковник ЗСУ

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний продовжує планувати звільнення українських земель від окупантів.

"Погані новини для рашнпропаганден! Валерій Федорович почувається добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів! З головнокомандувачем разом і тільки вперед до нашої спільної перемоги! Дякую за підтримку воїнів ЗС України та інших складових Сил оборони", - написав Штефан на сторінці у фецсбуці в четвер.

До допису він прикріпив відео, в якому Залужний подякував усім українцям і повідомив, що "разом ми обов'язково переможемо, і не тільки сьогодні".