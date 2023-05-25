Події

16:17 25.05.2023

США із союзниками зобов'язалися поставити Україні військову допомогу на $65 млрд - шеф Пентагону

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США із союзниками зобов'язалися поставити Україні військову допомогу на $65 млрд - шеф Пентагону

США та інші країни Контактної групи з підтримки України зобов'язалися виділити їй військову допомогу на загальну суму $65 млрд, заявив міністр оборони Ллойд Остін.

"Загалом Контактна група пообіцяла надати Україні допомогу в галузі безпеки на $65 млрд", - сказав Остін на зустрічі Контактної групи у четвер.

Він також висловив сподівання на те, що навчання українських льотчиків пілотуванню винищувачами F-16 розпочнеться "найближчими тижнями".

Остін проводив зустріч членів Контактної групи в режимі онлайн.

Теги: #сша #україна #союзники #військова_допомога

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