США із союзниками зобов'язалися поставити Україні військову допомогу на $65 млрд - шеф Пентагону

США та інші країни Контактної групи з підтримки України зобов'язалися виділити їй військову допомогу на загальну суму $65 млрд, заявив міністр оборони Ллойд Остін.

"Загалом Контактна група пообіцяла надати Україні допомогу в галузі безпеки на $65 млрд", - сказав Остін на зустрічі Контактної групи у четвер.

Він також висловив сподівання на те, що навчання українських льотчиків пілотуванню винищувачами F-16 розпочнеться "найближчими тижнями".

Остін проводив зустріч членів Контактної групи в режимі онлайн.