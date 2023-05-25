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15:58 25.05.2023

Президент Фінляндії ухвалив рішення про 16-й транш військової допомоги Україні на EUR109 млн

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Президент Фінляндії ухвалив рішення про 16-й транш військової допомоги Україні на EUR109 млн

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо в четвер ухвалив рішення щодо постачання Україні додаткової військової допомоги на підставі пропозиції уряду, повідомляється на сайті Міністерства оборони Фінляндії.

До нового пакета допомоги входять, зокрема, зенітне озброєння і боєприпаси, однак через оперативні причини та для гарантування безпечної доставки допомоги ніякої додаткової інформації щодо конкретного наповнення, способу доставки або розкладу допомоги надаватися не буде. В додатковій допомозі враховувалися і потреби України, і ресурсна ситуація Сил оборони Фінляндії.

Загальний обсяг траншу становитиме EUR109 млн. Це шістнадцяте постачання військової допомоги з Фінляндії в Україну, зазначають у відомстві.

"Фінляндія продовжить підтримувати Україну разом із нашими міжнародними партнерами. Відшкодовувана вартість усіх пакетів оборонної допомоги, доставлених Фінляндією Україні, наразі становить 1,1 мільярда євро", - заявив міністр оборони Антті Кайкконен.

 

Теги: #україна #фінляндія #військова_допомога

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