Президент Фінляндії ухвалив рішення про 16-й транш військової допомоги Україні на EUR109 млн

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо в четвер ухвалив рішення щодо постачання Україні додаткової військової допомоги на підставі пропозиції уряду, повідомляється на сайті Міністерства оборони Фінляндії.

До нового пакета допомоги входять, зокрема, зенітне озброєння і боєприпаси, однак через оперативні причини та для гарантування безпечної доставки допомоги ніякої додаткової інформації щодо конкретного наповнення, способу доставки або розкладу допомоги надаватися не буде. В додатковій допомозі враховувалися і потреби України, і ресурсна ситуація Сил оборони Фінляндії.

Загальний обсяг траншу становитиме EUR109 млн. Це шістнадцяте постачання військової допомоги з Фінляндії в Україну, зазначають у відомстві.

"Фінляндія продовжить підтримувати Україну разом із нашими міжнародними партнерами. Відшкодовувана вартість усіх пакетів оборонної допомоги, доставлених Фінляндією Україні, наразі становить 1,1 мільярда євро", - заявив міністр оборони Антті Кайкконен.