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15:43 25.05.2023

Київрада позбавила Леоніда Брежнєва та ще п'ятьох осіб звання "Почесний громадянин міста Києва"

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Київрада позбавила Леоніда Брежнєва та ще п'ятьох осіб звання "Почесний громадянин міста Києва"

Київська міська рада позбавила сьогодні звання "Почесний громадянин міста Києва" радянського державного та партійного діяча Леоніда Брежнєва, а також іще п'ятьох осіб, обраних і тих, хто працював на керівних посадах комуністичної партії колишнього СРСР або пов'язаних з органами КДБ.

За відповідне рішення проголосували 82 депутати.

"Це рішення – ще один крок до ліквідації спадщини колишнього комуністичного режиму. Загальновідомо, що з діяльністю генерального секретаря ЦК КПРС, голови президії Верховної Ради СРСР Леоніда Брежнєва пов’язані придушення протестів у країнах "соціалістичного табору", війна в Афганістані у 1979-1989 роках, ескалація озброєнь, а також підтримка "революційних" режимів у країнах "третього світу". Під час перебування Брежнєва при владі посилився тотальний контроль за суспільством органами КДБ", - повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Крім Леоніда Брежнєва, звань почесних громадян Києва позбавили Олексія Єпішева, Віталія Масола, Кирила Москаленка, Олексія Федорова та Тіня Чионга.

Рішення Київради ухвалено відповідно до закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Водночас враховано й думку громадськості, яка зверталася з відповідним клопотанням.

Теги: #київ #позбавлення #звання

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