Події

12:36 25.05.2023

ЗСУ контролюють південно-західну околицю Бахмута, окупанти посилюють фланги - Маляр

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ЗСУ контролюють південно-західну околицю Бахмута, окупанти посилюють фланги - Маляр

Російські окупанти наразі не контролюють південно-західні околиці міста Бахмут Донецької області, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Наші війська контролюють околиці міста в південно-західній частині в районі "Літак", - написала Маляр у телеграмі у четвер.

За її словами, окупанти намагаються посилити фланги на околицях Бахмута, уже замінивши там підрозділи Приватної військової компанії "Вагнер" регулярними з'єднаннями.

"На бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити наше просування по флангах. Наразі ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення. У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи "Вагнера" на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на цей момент залишаються вагнерівці", - розповіла заступниця міністра.

За словами Маляр, окупанти намагаються наступати одразу на декількох напрямках на сході України: не лише бахмутському, а й на авдіївському, мар'їнському, лиманському та куп'янському.

"На авдіївському та мар'їнському - атаки ворога відбиті. Наступальні дії ворога безуспішні. На лиманському ворог минулої доби взяв паузу і наступальних дій не проводив. На куп'янському тривають наразі бої. Ворог атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування, зазнає втрат", - розповіла вона.

Теги: #зсу #бахмут

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