Оновлено обмеження та дозволи на подорожі Україною - ДАРТ

Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) перед початком літнього сезону оновило інформацію щодо дозволів та обмежень, що діють під час воєнного стану в 15 регіонах країни, надану військово-цивільними та обласними адміністраціями.

У ДАРТ, згідно з його пресрелізом, рекомендують перед плануванням подорожі уточнити наявність укриттів за майбутнім маршрутом, враховувати чинну комендантську годину.

Уточнено, що до теперішнього часу заборонено сплави, походи, прогулянки та екскурсії за маршрутами біля критичної інфраструктури, військових і стратегічних об'єктів по всій Україні. Недоступні також туристичні точки, наближені до кордонів із Білоруссю та Росією. Обмеження діють щодо відвідування деяких гірських маршрутів, водойм, лісів у різних областях.

"Цього року, як і торік, українцям доведеться забути про пляжний відпочинок на берегах Чорного та Азовського морів. Узбережжя останнього повністю окуповане росіянами, а чорноморське - недоступне через мінну небезпеку та загрози ракетних обстрілів. Відносно безпечні центральні та західні регіони України. Утім, навіть на цих територіях діють деякі обмеження, які можуть різнитися в різних областях", - зазначено в пресрелізі.

У Києві та Київській області заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза житловими масивами. Також заборонено сплав водоймами. Чорнобильська зона ще закрита для відвідувачів. Водночас зараз у Київській області працюють усі локації, які змогли відновитися, - заклади розміщення, музеї, садиби.

У Черкаській області можна відпочивати біля водойм, але лише біля тих, які визначила ОДА. Офіційно на утриманні Черкас діють п'ять пляжів: три комунальні та два приватні. Відвідування лісів категорично заборонено.

У Полтавській області заборонено відвідувати ліси. Дозволяється купатися, але без плавзасобів, якщо це не відбувається в рамках спортивних змагань. Також в ОДА просять погоджувати графік тренувань на водоймах із урахуванням наближення до мостів на відстані 100 м.

Усі туристичні об'єкти Вінниці працюють у звичайному режимі та відповідно до своїх графіків. Слід враховувати, що деякі музеї в період війни не працюють. Дозволена туристична діяльність на водоймах, крім місць, де є об'єкти критичної інфраструктури, а також у прикордонній зоні. На території регіону заборонено відвідування лісів.

На території Житомирської області дозволено збирання ягід, грибів та лікарських рослин у лісах, окрім територій, розташованих за 20 км від лінії державного кордону України з Білоруссю та тимчасово окупованих місцевостей. Також заборонено відвідування заповідників області. Закрито водойми, що розташовані поруч з об'єктами критичної інфраструктури, решта готові приймати відпочивальників. Серед закладів культури області працюють виключно ті, які мають облаштовані укриття.

У Дніпропетровській області заборонено навігацію на водних об'єктах малих, моторних, вітрильних, прогулянкових, спортивних суден, водних мотоциклів і засобів розваги на воді. Заборонено відвідувати ліси. Музеї та театри регіону працюють, згідно з вимогами, передбаченими законом "Про правовий режим воєнного стану". В області забезпечено створення віртуальних електронних екскурсій як з подієвого туризму, так і геотуризму.

У Кіровоградській області заборонено відвідувати ліси та користуватися плавзасобами на водоймах. Під забороною моторні, спортивні, вітрильні судна, а також водні мотоцикли та інші розваги на воді.

На Волині не встановлено обмежень щодо відвідування виставок, кіно, музеїв та інших туристичних місць, проте діють певні заборони на сплави на водоймах під мостами та відвідування лісів біля білоруського кордону. Водночас дозволено купатися в річках та озерах, розташованих у місцях масового відпочинку, зокрема, на о. Світязь.

У Львівській області можна ходити в ліс, але заборонено в'їжджати в нього на транспорті. Винятками є лише випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях або веломаршрут. Заборонені екскурсії, походи, сплави маршрутами біля критичної інфраструктури, військових і стратегічних об'єктів. Туристичні об'єкти відкриті, купатися і засмагати дозволено тільки на пляжах, перевірених і рекомендованих ДСНС.

На Закарпатті можна ходити в ліси, але деякі маршрути для відвідування закриті. Зокрема, йдеться про частини Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника, що межують із кордонами інших держав. Зокрема, закриті для відвідувачів гора Піп Іван і водоспад Ялинський, які розташовані на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення. Заборонені польоти на одномоторних літаках.

В Івано-Франківській області дозволено відвідувати гори та ліси. На території курорту "Буковель" заборонено кататися в лісах на джипах, квадроциклах, баггі та мотоциклах. Крім того, затверджено додаткові тимчасові режимні обмеження у Верховинському районі та в селах у прикордонній смузі в межах Зеленської та Білоберізької сільрад. Зокрема, заборона стосується відпочинку на території громад, розташованих біля кордону.

У Тернопільській області також дозволено відвідувати ліси. Тут усі туристичні об'єкти працюють у звичному режимі та відповідно до затверджених графіків. В області напрацьовують нові та вдосконалюють уже наявні маршрути активного пішого та велотуризму. Туристичні інформаційні центри міст Тернополя, Теребовлі, Чорткова та Заліщики популяризують локальні туристичні продукти та створюють локальні туристичні маршрути, що містять екскурсійні програми, з організацією майстер-класів та елементами гастротуризму.

У Рівненській області військова адміністрація нещодавно дозволила ходити в ліси та збирати ягоди, але не на всій території. Заборонено відвідувати північні частини шести територіальних громад: Локницької, Зарічненської, Висоцької, Миляцької, Старосільської, Березівської.

На Хмельниччині всі туристичні об'єкти працюють у звичайному режимі та відповідно до затверджених графіків. Відвідування лісів не заборонене, проте є деякі обмеження: заборонено розведення багать, а також в'їзд до лісів усіх видів транспортних засобів, крім велотранспорту.

У Чернівецькій області всі туристичні об'єкти працюють у звичному режимі, згідно із затвердженими графіками, їхнє відвідування здійснюється згідно з вимогами закону "Про правовий режим воєнного стану". Рішення про заборону на відвідування лісів немає. Туристичні локації, які розташовані за 5 км від прикордонної смуги, відвідувати можна лише з дозволу прикордонників.