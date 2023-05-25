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11:47 25.05.2023

ГУР МО України про події в Бєлгородській області: Росіяни на території РФ діють самостійно

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ГУР МО України про події в Бєлгородській області: Росіяни на території РФ діють самостійно

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи нещодавні події в Бєлгородській області РФ, наголосив, що "Російський добровольчий корпус" (РДК) і легіон "Свобода Росії" здійснюють свої операції самостійно, згідно з власними цілями і планами.

"РДК" і легіон "Свобода Росії" вже зробили відповідні заяви: це громадяни РФ, і на території своєї батьківщини, яка зараз називається РФ, вони діють самостійно, відповідно до своїх задумів і цілей. Україна, звісно, спостерігає за цими подіями, але громадяни РФ на території РФ діють самостійно", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в четвер.

За його словами, внаслідок цих подій увесь світ побачив, що "конструкція путінського режиму досить хитка".

"Люди, здатні боротися, зокрема зі зброєю в руках, із путінським режимом, мають велику підтримку на території РФ, зокрема серед місцевого населення. Їхні дії набирають обертів, це вже не перші події, не перші внутрішні російські конфлікти, і вони стають дедалі масштабнішими. І географія розширюється. Думаю, найближчим часом можна очікувати продовження", - зазначив Юсов.

Раніше в легіоні "Свобода Росії" заявили, що операція в Грайворонському районі Бєлгородської області РФ відбулася успішно, а її мети було досягнуто. "Ми прийдемо знову. Бєлгород, Брянськ, Курськ, Воронеж, Ростов, Москва - чекайте на нас", - сказав боєць із позивним "Цезар".

"Разом із "РДК" на території Росії ми використовували техніку, яку свого часу армія кремлівських зомбі відібрала у ЗСУ поблизу Бахмута. Цю техніку ми успішно "перетрофеїли" і повернули назад", - сказав представник легіону.

За його інформацією, загальні втрати за операцію становили дві людини загиблими і 10 пораненими. Своєю чергою в "РДК" повідомили, що в них втрат загиблими немає, проте є двоє поранених.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" проводять операцію в Бєлгородській області РФ, що "є наслідком агресивної політики путінського режиму і вторгнення російських військ на територію України". "Ми підтверджуємо, що легіон "Свобода Росії" і "РДК" тісно співпрацюють і взаємодіють із ГУР Міноборони України", - повідомив представник військової розвідки.

Як повідомлялося, близько 14:00 понеділка легіон "Свобода Росії" і "РДК" заявили, що "звільнили" Козинку Бєлгородської області РФ і зайшли в місто Грайворон.

У телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" розміщено звернення до жителів РФ: "Жителі Росії! Ми - такі самі росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більшого визнання дій злочинців при владі і взяли зброю, щоб відстояти нашу свободу. Але сьогодні настав час усім узяти на себе відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля пора покласти край: Легіон повертається додому".

Теги: #свобода #гур_мо #рдк #бєлгородська_область

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