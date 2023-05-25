Стефанчук: У кримінальних провадженнях зафіксовано уже понад 19 тисяч випадків депортації українських дітей до РФ

У кримінальних провадженнях зафіксовано понад 19 тисяч випадків примусової депортації українських дітей на територію Російської Федерації, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Хочу особливо подякувати членам сенату (Республіки Польща - ІФ-У) за ухвалення резолюції щодо засудження депортації Росією українських дітей. Ми поки що не знаємо точної кількості, скільки маленьких доль ворог намагається погубити. У кримінальних провадженнях уже зафіксовано понад 19 тисяч таких випадків. Але я боюся, що реальність ще страшніша", - сказав спікер українського парламенту у своєму виступі в сеймі Республіки Польща перед депутатським корпусом сейму і сенату в четвер.

Він наголосив, що примусове переміщення дітей до іноземної держави є елементом злочину геноциду.