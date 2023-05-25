Події

07:32 25.05.2023

Окупанти атакували Миколаївську та Одеську область чотирма "Шахедами", усі були збиті

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Окупанти атакували Миколаївську та Одеську область чотирма "Шахедами", усі були збиті

Українські сили протиповітряної оборони ліквідували 4 ворожі дрони типу "Шахед", які атакували Миколаївську та Одеську область у ніч на четвер, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Протягом нічної повітряної атаки силами протиповітряної оборони збито 3 дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136" над Миколаївщиною та ще 1 над Одещиною. Влучень у зоні відповідальності Сил оборони півдня України не допущено", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зазначається, що загалом від початку застосування російськими військами іранських дронів, Силами оборони півдня України було знищено 357 одиниць "Shahed-131/136".

 

 

 

Теги: #атака #дрони

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