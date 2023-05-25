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04:12 25.05.2023

У НАТО сподіваються, що відновлення авіасполучення між РФ та Грузією не створить простору для обходу санкцій

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У НАТО сподіваються, що відновлення авіасполучення між РФ та Грузією не створить простору для обходу санкцій

 

У НАТО стурбовані реакцією членів парламенту Грузії на рішення РФ про відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму для громадян Грузії.

"Реакції, які ми побачили з боку деяких членів парламенту Грузії, членів уряду щодо відновлення польотів для нас є предметом занепокоєння", - заявив у середу журналістам спецпредставник генсека НАТО у країнах Південного Кавказу і Центральної Азії Хав'єр Коломіна, який перебуває в Тбілісі з візитом.

Коломіна зазначив, що це може дати Росії простір для потенційного обходу санкцій. За його заявою, НАТО закликало уряд Грузії вжити заходів, щоб такої можливості РФ не мала.

Він передав владі Грузії послання, згідно з яким партнери розуміють, що рішення про відновлення прямого авіасполучення було прийняте Москвою в односторонньому порядку, проте "ми віримо в те, що зараз усі мають підтримувати Україну".

Теги: #рф #нато #грузія #авіасполучення

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