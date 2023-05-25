Губернатор Флориди Рон Десантіс підтвердив участь у президентських виборах

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс офіційно підтвердив свій намір балотуватися у президенти на виборах США у 2024 році, повідомляє Associated Press (AP)

Раніше республіканець Десантіс подав документи про участь у президентських виборах до Федеральної виборчої комісії, після чого офіційно розповів про свої наміри у відео, опублікованому в соціальних мережах.

"Нам потрібна сміливість, щоб лідирувати, і сила, щоб перемагати", - сказав губернатор. "Я Рон ДеСантіс, і я балотуюся в президенти, щоб очолити наше велике повернення до Америки".

Повідомляється, що Десантіс приєднується до команди, до якої входять колишній посол ООН Ніккі Хейлі, сенатор Тім Скотт із Південної Кароліни, колишній губернатор штату Арканзас Аса Хатчінсон та біотехнологічний підприємець Вівек Рамасвамі. Колишній віце-президент Майк Пенс, який також вважається ймовірним кандидатом у президенти, але ще офіційно не оголосив про свою кандидатуру.

Як повідомлялося, на момент 17 травня Трамп на 43 відсоткові пункти випереджав свого основного суперника Рона Десантіса, який тепер офіційно оголосив про участь у передвиборчих перегонах.