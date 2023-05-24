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21:50 24.05.2023

Україна впевнено рухається до членства в ОЕСР

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Україна впевнено рухається до членства в ОЕСР

Побудова доброчесної влади та реалізація антикорупційної політики залишаються основними пріоритетами всієї міжнародної політики, і Україна продовжує наближатися до цих стандартів, заявив Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко на форумі Організації економічного співробітництва та розвитку.

"Україна впевнено крокує до отримання членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)", - написав Корнієнко в середу на фейсбук-сторінці.

Перший віцеспікер сказав, що про це свідчить багато фактів, зокрема й те, що українська мова тепер стоїть на рівні з англійською та французькою на заході. Також Корнієнко звернув увагу на наявність окремої панелі, присвяченої відновленню України.

" Під час свого виступу на форумі радий був поділитися успіхами України у цих напрямах. Зокрема, наголосив на важливості імплементації затвердженої Кабінет Міністрів України Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки (#ДАП).

Корупції як злочину із важкими наслідками, особливо під час війни, може бути багато. Тому імплементація та реалізація ДАП є інструментом подолання корупції в Україні. Зараз наша спільна справа — наближати Україну до світових та європейських стандартів, і тому Верховна Рада України відповідально виконуватиме свої завдання на цьому шляху", - написав він.

"Важливим для нас є не толерування корупції у суспільстві та впровадження принципів доброчесності в усіх сферах життя українців", - наголосив Корнієнко.

Також віцеспікер повідомив, що він разом із головою НАЗК Олександром Новіковим обговорили з деканом і виконавчим директором Міжнародної антикорупційної академії International Anti-Corruption Academy (IACA) важливість прозорого використання коштів, що будуть спрямовані на реконструкцію та спільне впровадження Рекомендацій ОЕСР щодо суспільної доброчесності.

 

 

 

Теги: #україна #оеср

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