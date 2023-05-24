Події

19:23 24.05.2023

Генсек НАТО заявив, що терміни передачі F-16 Києву залежатимуть від перебігу бойових дій

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Генсек НАТО заявив, що терміни передачі F-16 Києву залежатимуть від перебігу бойових дій

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у середу заявив, що терміни ухвалення остаточного рішення з питання передачі Україні військових літаків залежатимуть від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою.

"Ще належить вирішити, коли і як це станеться. Залежно від бойових дій і того, як розвиватиметься ситуація на полі бою, буде ухвалено остаточне рішення щодо питання постачання літаків", - сказав він на пресконференції в Брюсселі.

Генсек альянсу зазначив, що в цьому питанні потрібно діяти "крок за кроком", тому він вважає доцільним для початку розпочати навчання українських пілотів польотам на західних винищувачах.

Теги: #генсек #україна #винищувачі

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