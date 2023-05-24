Події

18:33 24.05.2023

Спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута, українські воїни поступово просуваються - Маляр

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Спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута, українські воїни поступово просуваються - Маляр

Протягом дня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута, ворог здійснює постійні обстріли, проте українські воїни поступово просуваються, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Протягом дня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута. Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки - ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли. Водночас нашим військам вдається потроху просуватись", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Заступник міністра повідомила, що в Бахмуті знижено кількість ворожих штурмових дій. Ворог проводить заміну підрозділів.

За словами Маляр, українські захисники продовжують контролювати деяку частину району "Літак" у південно-західній частині міста.

 

Теги: #міноборони #бахмут

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