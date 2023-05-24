Японія передала Україні 100 автомобілів і 30 тис. готових харчових пайків для ЗСУ

У Міністерстві оборони Японії відбулася церемонія передачі Україні 100 автомобілів і 30 000 готових харчових пайків для потреб Збройних сил України, повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

"Сьогодні у Міністерстві оборони Японії відбулася церемонія передачі Україні 100 автомобілів і 30 000 готових харчових пайків для потреб ЗСУ. Перші два автомобілі вже по дорозі в Україну, інші направлятимуться після проходження техогляду і необхідної підготовки", - написав він у фейсбуці.

Посол наголосив, що вперше в післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку країні, яка воює.

"Далі буде", - додав Корсунський.