До пошуків дворічної дитини на Харківщині залучено вже понад 400 осіб, зокрема водолазів

У с. Скрипаї Харківської області пошуки дворічної Віолетти Мужечук, яка зникла ввечері 23 травня з двору свого будинку, тривають.

"Правоохоронці прочесали весь ліс неподалік будинку зниклої дитини, місцевість, водоймище. До пошуку підключені волонтери пошуково-рятувального загону "Мілена", кінологи, водолази. Працівники поліції проводять опитування та подворовий обхід мешканців села. Поліцейські перевіряють всі будівлі, подвір'я, покинуті дома, колодязі тощо", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

У пошуках дитини беруть участь понад 300 поліцейських, 70 волонтерів та 50 працівників ДСНС.

Як повідомлялося, прикмети дитини: зріст 90-110 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі. Була одягнена в червону кофту і білі штани.

У поліції просять усіх, у кого є будь-яка інформація про дівчинку, повідомити за телефонами 102 +380503055233 або іншим зручним способом.