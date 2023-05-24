Інформацію про перекидання російських військ із лінії фронту через події в Бєлгородській області перевіряють - ГУР Міноборони

Інформацію про перекидання російських військ із лінії фронту в Україні через події в Бєлгородській області РФ перевіряють і відстежують, повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Так, така інформація є, вона перевіряється і відстежується. Ми просто маємо розуміти, що перекидання окремих підрозділів, особливо з лінії фронту, - це не дуже швидкий процес. Він потребує підготовки та реалізації. Тому ми спостерігаємо і, безумовно, уважно стежимо за цією інформацією", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону.

Також у розвідці повідомили, що Росія не повернула ядерні боєприпаси після евакуації ядерного об'єкта "Бєлгород-22" (Грайворон Білгородської обл.). "Ні, їх (боєприпаси - ІФ-У) не повернули, і подальша експлуатація цього об'єкта залишається під знаком питання", - зазначив Юсов.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що легіон "Свобода Росії" і Російський добровольчий корпус проводять операцію в Бєлгородській області РФ, що "є наслідком агресивної політики путінського режиму і вторгнення російських військ на територію України".

"Ми підтверджуємо, що легіон "Свобода Росії" і РДК тісно співпрацюють і взаємодіють із ГУР Міноборони України", - повідомив представник військової розвідки.

Як повідомлялося, близько 14:00 понеділка легіон "Свобода Росії" і РДК заявили, що "звільнили" Козинку Бєлгородської області РФ і зайшли в населений пункт Грайворон.

У телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" розміщено звернення до жителів РФ: "Жителі Росії! Ми - такі самі росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більшого визнання дій злочинців при владі та взяли зброю, щоб відстояти нашу свободу. Але сьогодні всім настав час узяти на себе відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля час покласти край. Легіон повертається додому".

Зі свого боку, як пишуть росЗМІ, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що президенту РФ доповіли "про спробу прориву української диверсійної групи в Бєлгородську область".