Влада Ірану заперечує будівництво будь-яких ядерних об'єктів, що не відповідають нормам МАГАТЕ

Глава іранської Організації з атомної енергії Мохаммад Есламі спростував повідомлення, що з'явилися в західній пресі, про те, що в горах Загрос Іран нібито будує новий ядерний об'єкт, що не відповідає нормам МАГАТЕ.

"Діяльність Ірану в рамках ядерної програми відповідає правилам МАГАТЕ", - зазначив він.

Раніше цього тижня Associated Press (AP) із посиланням на дані супутникових знімків компанії Planet Labs повідомило, що в горах Загрос у центральній частині країни Іран зводить підземний об'єкт, який, імовірно, зможе витримати можливий удар США. Об'єкт буде розташований на південь від ядерного центру в Натанзі за 225 км на південь від Тегерана.

Експерти Центру досліджень у сфері нерозповсюдження ім. Джеймса Мартіна розповіли, що розмір споруди вказує на те, що в ній можна буде не лише збирати центрифуги зі збагачення урану, а й збагачувати його. При цьому в Тегерані раніше озвучували плани про зведення такого об'єкта, який замінить завод зі збирання центрифуг у Натанзі, розташований на поверхні, який не раз ставав об'єктом саботажу.

У МАГАТЕ не відповіли на запитання про будівельні роботи в Ірані. В іранському постпредставництві при ООН у відповідь на запит AP заявили, що іранська ядерна програма має мирний характер, і що вона реалізується з дотриманням норм МАГАТЕ.

Влада Ірану неодноразово запевняла, що у неї немає планів щодо створення ядерної зброї.