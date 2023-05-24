Події

15:02 24.05.2023

Влада Ірану заперечує будівництво будь-яких ядерних об'єктів, що не відповідають нормам МАГАТЕ

2 хв читати

Глава іранської Організації з атомної енергії Мохаммад Есламі спростував повідомлення, що з'явилися в західній пресі, про те, що в горах Загрос Іран нібито будує новий ядерний об'єкт, що не відповідає нормам МАГАТЕ.

"Діяльність Ірану в рамках ядерної програми відповідає правилам МАГАТЕ", - зазначив він.

Раніше цього тижня Associated Press (AP) із посиланням на дані супутникових знімків компанії Planet Labs повідомило, що в горах Загрос у центральній частині країни Іран зводить підземний об'єкт, який, імовірно, зможе витримати можливий удар США. Об'єкт буде розташований на південь від ядерного центру в Натанзі за 225 км на південь від Тегерана.

Експерти Центру досліджень у сфері нерозповсюдження ім. Джеймса Мартіна розповіли, що розмір споруди вказує на те, що в ній можна буде не лише збирати центрифуги зі збагачення урану, а й збагачувати його. При цьому в Тегерані раніше озвучували плани про зведення такого об'єкта, який замінить завод зі збирання центрифуг у Натанзі, розташований на поверхні, який не раз ставав об'єктом саботажу.

У МАГАТЕ не відповіли на запитання про будівельні роботи в Ірані. В іранському постпредставництві при ООН у відповідь на запит AP заявили, що іранська ядерна програма має мирний характер, і що вона реалізується з дотриманням норм МАГАТЕ.

Влада Ірану неодноразово запевняла, що у неї немає планів щодо створення ядерної зброї.

Теги: #іран #ядерна_зброя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:43 18.05.2023
США запропонували Ізраїлю брати участь у спільному військовому плануванні щодо Ірану

США запропонували Ізраїлю брати участь у спільному військовому плануванні щодо Ірану

17:33 02.05.2023
СБУ запобігла нелегальному вивезенню до Ірану двигунів для військово-транспортних літаків

СБУ запобігла нелегальному вивезенню до Ірану двигунів для військово-транспортних літаків

17:17 25.04.2023
Уряд України пропонує секторальні санкції проти Ірану на 50 років

Уряд України пропонує секторальні санкції проти Ірану на 50 років

19:58 19.04.2023
США додали шість компаній з Ірану та Китаю до санкційних списків через постачання деталей для іранських дронів

США додали шість компаній з Ірану та Китаю до санкційних списків через постачання деталей для іранських дронів

18:33 18.04.2023
Держдеп США закликав країни НАТО уважно відстежувати дані про можливість розміщення ядерної зброї в Білорусі

Держдеп США закликав країни НАТО уважно відстежувати дані про можливість розміщення ядерної зброї в Білорусі

15:49 18.04.2023
Судові процеси в Ірані не принесли правди чи справедливості родинам жертв катастрофи літака МАУ - заява Міжнародної групи

Судові процеси в Ірані не принесли правди чи справедливості родинам жертв катастрофи літака МАУ - заява Міжнародної групи

23:08 16.04.2023
За збитий 2020 року літак "МАУ" Іран засудив 10 іранських військових до ув'язнення

За збитий 2020 року літак "МАУ" Іран засудив 10 іранських військових до ув'язнення

18:45 04.04.2023
Данілов: Заяви Шойгу про передачу Білорусі комплексу "Іскандер-М" - це чистий блеф

Данілов: Заяви Шойгу про передачу Білорусі комплексу "Іскандер-М" - це чистий блеф

14:56 03.04.2023
У НАТО не спостерігають змін у розпорядженні Росією своєю ядерною зброєю - Столтенберг

У НАТО не спостерігають змін у розпорядженні Росією своєю ядерною зброєю - Столтенберг

21:56 02.04.2023
РФ присуне ядерну зброю до західних кордонів Білорусі, заявив посол Гризлов

РФ присуне ядерну зброю до західних кордонів Білорусі, заявив посол Гризлов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із вересня 2023 року

Онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 25 травня, обговорять бронетанкові можливості та зміцнення ППО України - Пентагон

Сирський: Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута

ЗС України за добу знищили 400 окупантів, 21 артилерійську систему, 7 БПЛА і вертоліт Ка-52

Сили оборони за добу завдали 15 авіаударів по ворогу, знищили вертоліт Ка-52 і 5 БПЛА

ОСТАННЄ

Посол України в Німеччині показав танки Leopard 1A5, які буде передано ЗСУ

Інформацію про перекидання російських військ із лінії фронту через події в Бєлгородській області перевіряють - ГУР Міноборони

У Черкасах заарештовано майно підприємства, власником якого є громадянин РФ, що забезпечує продовольством російських силовиків, - ДБР

Офіс генпрокурора розслідує можливу роль Білорусі в примусовому переміщенні українських дітей з окупованих Росією територій - ЗМІ

Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із вересня 2023 року

Окупанти скоротили кількість носіїв "Калібрів" на чергуванні в Чорному морі до одного

У Канні в розпал кінофестивалю відключили газ і електрику на знак протесту проти пенсійної реформи

"Укртатнафта" перерахувала до бюджету понад 1,2 млрд грн податків, не сплачених колишніми власниками, кошти спрямують Силам оборони

Міськрада Тернополя підтримала петицію із закликом розірвати всі договори з УПЦ (МП)

Учасники Ставки розглянули питання концепції розвитку української авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА