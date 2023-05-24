У Черкасах заарештовано майно підприємства, власником якого є громадянин РФ, що забезпечує продовольством російських силовиків, - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомляє про арешт в Україні мільйонних активів громадянина РФ, який забезпечує продовольством управління справами президента РФ і силовиків Росії.

"За матеріалами розслідування ДБР суд у Черкасах арештував корпоративні права та статутний капітал підприємства на понад 10 млн грн, а також нерухомість вартістю 91 млн грн", - ідеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі в середу.

У бюро наголошують: "Співробітники ДБР встановили, що один із власників підприємства в Черкаській області є громадянином РФ і володіє ще понад 15 російськими підприємствами, що працюють у Криму".

Згідно з повідомленням відомства, зазначені російські підприємства постачають продукти й тютюнові вироби в установи ФСБ, МВС, управління справами президента РФ.

Крім того, як наголошується в повідомленні, постачання здійснювалися для оздоровчого комплексу управління справами президента РФ і санаторію МВС РФ.

Розслідування триває. Наразі готується клопотання про передання арештованого майна АРМА.